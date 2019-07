Eingewechselt zur Halbzeit: Die Neuen im Rat

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese begrüßte die drei Neulinge im Stadtrat. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zweieinhalb Jahre auf der „Einwechselbank“ und dennoch voll einsatzbereit: Nach dem überraschenden Ausstieg von drei Ratsmitglieder sind Irina Leinweber und Thomas Wessels (beide CDU/FDP/Zentrum) sowie Hannes Grein (SPD) zur Halbzeit eingewechselt worden – und trotz der langen Wartezeit durchaus tatendurstig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

10.07.2019 | Schüler verlassen den Automatik-Modus