Schüler verlassen den Automatik-Modus

Theorie: Fotografin Angela von Brill erklärte den Jugendlichen in vielen Übungen den Umgang und die richtigen Einstellungen an der Kamera. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Blende, Isozahl und Verschlusszeit: Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren lernen in dieser Woche die Grundlagen des Fotografierens. Der Workshop mit Angela von Brill findet in der Kunsthalle unter dem Motto „Move –Bewegung in der Fotografie“ statt.



Ziel ist es, am Donnerstag eine kleine Ausstellung der schönsten Aufnahmen zu eröffnen. „Wir wollen Unbewegtes in Bewegung bringen und bewegte Elemente einfrieren. Es ist ein Spiel mit den Verschlusszeiten", erklärt die Osnabrücker Fotografin. Verschiedene Ideen mit einer langen oder kurzen Belichtungszeit seien geplant.