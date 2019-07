Tempo 30: Stadt richtet drei neue Zonen ein

Tempo 30: Vor der Caritas-Werkstatt wird eine neue Zone eingerichtet. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Neue Tempo-30- Zonen sollen beim Krankenhaus, bei der Caritas-Werkstatt und beim Sprachheilkindergarten eingerichtet werden. Das geht aus einem Beschluss des Stadtrates aus der jüngsten Sitzung hervor. Zudem wurden auf Antrag von der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ weitere Stelle von der Verkehrskommission überprüft.



Insgesamt befinden sich in der Stadt 40 schutzbedürftige Einrichtungen. In 27 Fällen ist bereits Tempo 30 angeordnet. Somit wurde bei 13 Stellen einzeln geprüft, ob die Voraussetzungen zur Einrichtung einer Tempo-Regelung vorliegen.