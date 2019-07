Raubüberfall auf Spielothek: Drei Jahre Haft

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht um den Raubüberfall auf eine Spielothek in Cloppenburg ist der 39-jährige Haupttäter aus Cloppenburg zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwei mitangeklagte Männer aus Friesoythe und Großenkneten dagegen kamen noch mit zwei Jahren Haft auf Bewährung davon. Gegen die beiden 32 und 43 Jahre alten Schwestern des Haupttäters verhängte die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Bewährungsstrafen von 20 Monaten beziehungsweise sechs Monaten Haft auf Bewährung.



Wie bereits mehrfach berichtet, steckte die 32-jährige Schwester des Haupttäters mit den Räubern unter einer Decke. Sie arbeitete in der Spielothek und hatte den maskierten Männern an jenem Tag Tür und Tresor geöffnet. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

