Vater liegt mit einer Nasenspitze vorne

Nach dem Zieleinlauf: Christiane Mathlage, Patrick Hochartz, Dietmar Hochartz und Maik Holsten (mit Medaille, von links) beim Triathlon in Hamburg. Foto: Annika Schmidt

Von Oliver Hermes



Hamburg/Cloppenburg. „Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe mich auch gleich wieder für das nächste Jahr verpflichten lassen“, erzählt Patrick Hochartz. Der Cloppenburger war am Wochenende gemeinsam mit Vater Dietmar beim Triathlon in Hamburg am Start (MT berichtete). Sein jüngerer Bruder Jannik war kurzfristig erkrankt und konnte nicht wie geplant teilnehmen.



Das vorher gesteckte Ziel von einer Stunde und 50 Minuten für 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer laufen hat der 29-Jährige um elf Sekunden verpasst.