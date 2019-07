Schrilles Schweben: Show vom Feinsten

Cloppenburg (ah). Pfiffige Zaubertricks, spektakuläre Verwandlungen und herrlich schräges Theater, Gaukler, Zauberer und Spaßmacher aller Couleur haben am Sonntag den Cloppenburger Stadtpark bevölkert und ihn in ein magisches Freilufttheater für kleine und große Kinder verwandelt.



Beim Cloppenburger Gauklerfest, das große Fest der kleinen Künste im Cloppenburger Kultursommer waren es gefühlt über 1000 Besucher, die sich von den Kleinkünstlern und Street-Performern, Akrobaten, Feuerkünstler, Fabelwesen und vielen weitere Attraktionen in eine Welt entführen ließen, wie man sie sonst nur noch aus Filmen kennt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.