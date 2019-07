Wirtschaft schüttelt politischen Frust ab

Zusammenhalt und neuer Mut: Der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft hakt sich unter – (von links) Matthias Hermeling, Bernd Höne, Heinz-Josef Schröder, der neue Vorsitzende Rick Schouten und Jürgen Ahrens. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Den Frust über die Streichungen der Stadtzuschüsse um 100000 Euro hat die Cloppenburger Wirtschaftsgemeinschaft halbwegs überwunden. Nach dem Rückzug des enttäuschten Vorsitzenden Heinz-Josef Schröder auf die Stellvertreter-Position hat der einstimmig an die Spitze gewählte Rick Schouten zu Selbstbewusstsein und neuem Optimismus aufgerufen.



„Keinen Bock gibt‘s bei mir nicht“, sagte der Cloppenburger mit holländischem Pass am Donnerstagabend in Flemings Restaurant. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.07.2019 | Jusos werfen Kreisverwaltung Untätigkeit vor