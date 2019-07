Jusos werfen Kreisverwaltung Untätigkeit vor

Stärkung vor dem Abschied: Ein Frühstück servierten die Schüler am letzten Arbeitstag der beiden Sozialarbeiterinnen an der BBS Technik. Foto: Hubert Kreke

Cloppenburg (mt). Der Kreisverband der Jusos kritisiert die Kreisverwaltung wegen des Wegfalls zweier Stellen für Schulsozialarbeiterinnen an den BBS Technik. Die SPD-Jugendorganisation wirft dem Landkreis Untätigkeit vor.



„Wenn sich ein derart erfolgreiches Integrations- und Sozialprojekt absehbar dem Ende zuneigt, müssen die politischen Verantwortlichen auf Landes- und Kreisebene frühzeitig aktiv sein. Die aktuelle Situation ist nicht hinnehmbar", erklärt der Jusos-Kreisvorstand in einer Pressemitteilung. Umso „beeindruckender" sei die „überragende Unterstützung" der Schüler für die entlassenen Betreuerinnen.