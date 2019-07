Marktplatz wird zu Kunst-Atelier

Großes Kunstwerk: Der Künstler, Projekt-Beteiligte und Ehrengäste enthüllten ein sechs Meter breites Bild. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. In Verbindung mit einer neuen Kunstausstellung hat das St.-Pius-Stift seinen neuen Marktplatz eröffnet. Im ehemaligen Verwaltungstrakt ist eine neue offene Begegnungsstätte entstanden. „Der Bereich ist bereits ein Treffpunkt, Aufenthalts- und auch ein Veranstaltungsbereich geworden“, erklärte Stiftungsvorstand Matthias Hermeling. Es sei den Bewohnern und Angehörigen wichtig, nah am Geschehen zu sein. „Sie wollen sich dort aufhalten, wo das Leben stattfindet“, so Hermeling weiter. Durch eine große Fensterfront gebe es eine direkte Verbindung zum Terrassenbereich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

