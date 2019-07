Ausflugslokal: Still ruht der Surfsee...

Statt „Bootshaus“ nur parkende Autos: Vor dem Surfsee an der Höltinghauser Straße sollte eine große Terrasse gebaut werden, dazu ein Lokal mit 250 Plätzen. Doch das 4600 Quadratmeter große Baugelände ruht wie der See bei Windstille. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Still ruht der Surfsee: Das am Wasser geplante neue Ausflugslokal, das ein Vechtaer Investor an der Höltinghauser Straße bauen will (oder wollte), kommt nicht in Gang, obwohl Politik und Verwaltung fast den „roten Teppich“ ausgebreitet haben. Passiert ist seit dem Beschluss vom 23. April 2018 nichts Ersichtliches. Über die Gründe der offensichtlichen Verzögerung aufzuklären, sah sich das Rathaus am Donnerstag auf Nachfrage der MT nicht in der Lage. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.07.2019 | Polizei registriert keine Häufung von Fällen