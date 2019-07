Polizei registriert keine Häufung von Fällen

Wird gut angenommen: Viele Kinder und Jugendliche nutzen den Skaterpark. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Vandalismus, Sachbeschädigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz: Die Berichterstattung zur Eröffnung des Mehrgenerationenparks im Stadion hat auf der MT-Facebookseite für Kommentare gesorgt. „Wenn alles angezeigt werden würde, was dort passiert, müsste die Polizei dort eine eigene Wache einrichten“, sagt zum Beispiel Daniel Plate. Die Beamten hingegen haben dort zumindest in der jüngeren Vergangenheit „keine problematische Häufung“ an Fällen festgestellt.



In den vergangenen drei Monaten seien zwei Fahrraddiebstähle, je eine Sachbeschädigung im Bereich der Tribüne und Skaterpark sowie eine Körperverletzung im Bereich des Vereinsheimes gemeldet worden. „Über Vorfälle, die uns nicht angezeigt werden, können wir leider keine Angaben machen“, so Ebmeyer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

