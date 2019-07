Ohne Servo und mit Atlas: Im T3 bis ans Nordkap

33 Jahre alt: Mit dem Bulli machen sich Thorben Willenborg und Julia Leck am Montag auf den Weg nach Norwegen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. 354000 Kilometer stehen auf dem Tacho, das Baujahr des T3-Bullis ist 1986. Mit dem 33 Jahre alten Fahrzeug machen sich Thorben Willenborg und Julia Leck am Montag auf den Weg ans Nordkap in Norwegen. „Wir haben vier Wochen Zeit, das sollten wir schaffen. Ich bin auch sicher, dass der Bulli das schafft", sagt der 22-Jährige mit einem Lachen. Eingeplant sind für die Reise 7000 bis 8000 Kilometer.