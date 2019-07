Park schließt an umliegende Straßen an

Baumaßnahme abgeschlossen: Die Kinder haben den Mehrgenerationenpark bei der Einweihung des dritten Abschnittes in Beschlag genommen. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Die Kinder toben, Schaukeln und die Rutsche werden in Beschlag genommen. Am Mittwoch ist der dritte Bauabschnitt des Mehrgenerationenparks im Stadion offiziell eingeweiht worden. „Es ist geschafft. Die ersten beiden Abschnitte werden schon gut angenommen. Das zeigt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben“, erklärte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese.



Die Kosten für den dritten Abschnitt betragen 300000 Euro. Dieser ist offen gestaltet und beinhaltet Rasenflächen und asphaltierte Wege, die barrierefrei und beleuchtet sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

