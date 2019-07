„Mütter“ der BBS sind jetzt arbeitslos

Trösteten sich gegenseitig und die Schüler: Angelika Lange (links) und Hayat Duran (rechts), die aus der Schulsozialarbeit ausscheiden müssen, weil das Land ihre Stellen nicht mehr bezahlt. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Büro von Angelika Lange und Hayat Duran türmen sich Blumensträuße und selbst beschriftete Präsente: „Für unsere Ausländermutter“ steht auf einer Schachtel, daneben ein krakeliges Herz. Die beiden Betreuerinnen an der BBS Technik haben am Mittwoch ihre Arbeit verloren. An ihrem Geburtstag.



Zum Abschiedsfrühstück auf dem Schulhof flossen Tränen. Junge Flüchtlinge nennen die beiden „Mama“ oder „Mutter“, weil sie sich persönlich gekümmert haben. Aber auch deutsche Schüler/innen danken den Frauen für ihr Engagement. So wie Nele-Marleen Brörmann. „Wir hoffen, dass der Landkreis wach wird und sich schnellstens mit dem Schulleiter zusammensetzt, damit die beiden bleiben können“, sagte Brörmann. Doch vergeblich warteten sie und ihre Klassenkameraden auf eine vom Landkreis angekündigte Antwort auf ihren Protestbrief. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.