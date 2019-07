Verpackung: Rat lehnt Verbrauchssteuer ab

Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Die Einführung eines Pfand-Mehrwegsystems für Kaffeebecher in Cloppenburg soll geprüft werden. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion Sozialliberales Cloppenburg haben die Ratsmitglieder einstimmig beschlossen.



Die SPD-Fraktion wollte noch einen Schritt weitergehen. Demnach sollte die Verwaltung die Möglichkeit einer kommunalen Verbrauchssteuer für Einwegverpackungen für Lebensmittel, die für unterwegs sind, zu prüfen. Vorbild sollten Überlegungen der Stadt Tübingen sein. Der Antrag wurde mit 20 Gegenstimmen bei acht Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen abgelehnt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

