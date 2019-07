Cappelner Damm ein Stück sicherer

Statt Parkstreifen bald ein Gehweg: Die Autoreihe links im Bild soll verschwinden, um Fußgängern Platz zu machen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Nach langen Debatten und etlichen Verhandlungen mit den Anwohnern scheint der „gordische Knoten“ am Cappelner Damm durchschlagen worden zu sein: Der Stadtrat billigte in seiner jüngsten Sitzung mit 30 zu einer Stimme den Bau zweier Gehwege am Cappelner Damm und an der Schützenstraße.



Zur Absicherung der Fußgänger sind zudem gepflasterte Fahrbahnverengungen vorgesehen, die zugleich den gewachsenen Verkehr ausbremsen sollen. Beide Strecken werden zunehmend als Abkürzung zwischen der Fritz-Reuter-Straße, dem „Lidl-Kreisel“ und den großen Einzelhandels-Märkten im Gewerbegebiet Emstekerfeld benutzt, um der vielbefahrenen Emsteker Straße auszuweichen. Belastet ist der Cappelner Damm zudem durch den Verkehr zur BBS Technik. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

