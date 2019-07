Anwalt macht mit Vorwurf „ein Fass auf“

Stefan Riesenbeck © Thomas Vorwerk

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Vor dem Arbeitsgericht Oldenburg ist eine gütliche Einigung zwischen dem Betreuungsverein Cloppenburg und seinem ehemaligen Geschäftsführer Stefan Riesenbeck vorerst gescheitert. Der Rechtsvertreter des Vereins lehnte am Dienstag eine Verständigung mit dem Sozialpädagogen ab, dem nach 28 Jahren fristlos gekündigt worden war. Der Cloppenburger klagt dagegen auf die Erfüllung seines Vertrags bis zum September. Der Kammervorsitzende, Richter Dr. Donat Wege, kündigte einen letzten, schriftlichen Vergleichsversuch an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.