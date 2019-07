Mehr Kontrollen: SPD scheitert mit Antrag

Kontrollen: Die SPD wollte zum Beispiel Tempoverstöße stärker überwachen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Gegen eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Die Fraktionen CDU und Sozialliberales Cloppenburg sowie IBC lehnten mit ihren Stimmen einen entsprechenden Antrag der SPD ab.



„Wir hören immer wieder Beschwerden von Bürgern, die auf Raser aufmerksam machen“, erklärte Jan Oskar Höffmann, Fraktionschef der Sozialdemokraten. Man wolle mit der stärkeren Verkehrsüberwachung zeigen, dass der fließende Verkehr kein rechtsfreier Raum sei. Prof. Dr. Lucien Olivier von der CDU entgegnete wie bereits im Ausschuss, dass er es nicht in Ordnung findet, den Bürger mit weiteren Verboten einzuschränken Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

