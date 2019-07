Stadt schließt Mikroplastik im Kunstrasen aus

Foto: Hermes

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zwei überraschende Wendemanöver hat der Cloppenburger Stadtrat am Montagabend in der Debatte um neue Kunstrasenplätze erlebt. Die CDU schwenkte um auf die Förderung, nur noch ökologisch verträgliche Plätze für die Fußballvereine zu fördern. Doch die Grünen legten die Messlatte plötzlich noch höher: Gemeinsam mit den Unabhängigen verlangten sie, gar keinen Kunstrasen mehr zu finanzieren, nur noch Naturrasen.



Die Empörung bei SPD und CDU/FDP/Zentrum über den Sinneswandel drückte sich im Ergebnis aus: Mit 26 zu sieben Stimmen lehnte die Mehrheit den Antrag von Michael Jäger ab und beschloss den von der CDU gestellten Förderantrag. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

