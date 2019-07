Schüler protestieren gegen Personalabbau

„Brandbrief“ im Kreishaus abgegeben: Die Gruppe der BBS-Technik-Schüler nach ihrem Protest im Schulamt. Foto: Kalza

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Im Büro des Schulamtes drängelten sich unzufriedene Schüler: 34 junge Leute, viel von ihnen Zuwanderer oder Kinder von Migranten, haben im Kreishaus in Cloppenburg einen „Brandbrief“ abgegeben. Darin beklagen die Schüler der BBS Technik den Verlust von zwei Stellen, auf die sie besonders angewiesen sind.



Angelika Lange und Hayat Duran werden nach Informationen der Schüler mit Beginn der Ferien ihre Arbeit an der BBS Technik verlieren. Seit vier Jahren organisiert Lange das Selbstlern- und Förderzentrum in der Schulbibliothek. Während des Unterrichts als auch in den Pausen und mitunter auch nach Unterrichtsschluss habe sie junge Menschen unterstützt, die sonst keinen Ansprechpartner hätten, schreiben die Jugendlichen.