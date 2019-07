Zigaretten geklaut: Drei Jahre Haft

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (ma). Weil er in einem Cloppenburger Supermarkt drei Schachteln Zigaretten im Wert von 27,90 Euro gestohlen hat, muss ein 51-Jähriger aus Cloppenburg nun für knapp drei Jahre ins Gefängnis. Zwar verurteilte ihn das Oldenburger Landgericht wegen des Diebstahls der Zigaretten nur zu zwei Monaten Gefängnis, das aber zieht den Widerruf früherer Bewährungen nach sich. Zwei Jahre und acht Monate Haft wegen Betrugstaten innerhalb der Kaffeefahrten-Szene hat der Angeklagte noch offen, die nun zusätzlich verbüßt werden müssen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 2. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.