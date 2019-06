SPD hält an neuer Steuer fest

Foto: Hermes

Cloppenburg (mt). Eine Besteuerung von Einwegverpackungen von Speisen und Getränken, die zum sofortigen Verzehr bestimmt sind fordert die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Cloppenburg. Wie berichtet, hatte der Fachausschuss den Antrag mehrheitlich abgelehnt. Trotzdem halten die Sozialdemokraten an ihrem Vorhaben fest. „Um dem Mehrwergsystem zum Erfolg zu verhelfen, müssen wir Einwegverpackungen unattraktiv machen“, fordert die SPD-Fraktion in einer Pressemitteilung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

30.06.2019 | Nachprüfungen verbessern den Notenschnitt