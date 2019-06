Nachprüfungen verbessern den Notenschnitt

BBS am Museumsdorf ehrt Abiturienten

Jahrgangsbeste: Studiendirektor Timo Möhlenkamp, Hila Albarazi, Hannah Sonntag, Stefan Themann, Schulleiter Günter Lübke und Lehrerin Gabriele Genau (von links).Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Der schönste Weg ist der gemeinsame“: Unter diesem Motto haben die 132 Abiturientinnen und Abitureinten der BBS am Museumsdorf ihren Abschluss gefeiert. In einer Feierstunde würdigte Schulleiter Günter Lübke die Leistungen der Schüler. „Durch das Berufliche Gymnasium wird natürlich die allgemeine Hochschulreife vermittelt, aber gekoppelt mit einer beruflichen Ausrichtung. und das macht den Abschluss so wertvoll“, sagte der Oberstudiendirektor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

30.06.2019 | Cloppenburger wegen 14,99 Euro in Gefängnis