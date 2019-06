Cloppenburger wegen 14,99 Euro in Gefängnis

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen Diebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 41 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte hatte bei einer Tankstelle in Cloppenburg einen Strauß Blumen und eine Packung Holzkohle im Wert von 14,99 Euro gestohlen. Er ist einschlägig vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung wegen früherer Taten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

