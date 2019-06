MT-Gäste sind in Dresden unterwegs

Foto: Julius Höffmann

Cloppenburg/Dresden (höf). Knapp 100 Gäste sind zurzeit mit der MT-Lesereise in Dresden unterwegs. Nach einer problemlosen Anreise am Freitag und dem Einchecken im luxuriösen Hotel "Maritim" ging es gemeinsam in den Sophienkeller. In dem Gewölberestaurant genossen die Gäste bei musikalischer Unterhaltung das „sächsische Gelage“.



Nach einem ausgiebigen Frühstück am Samstag stand eine Stadtrundfahrt und ein Spaziergang durch die Dresdner Altstadt auf dem Programm. Am Sonntag geht die Reise weiter in die sächsische Schweiz mit einem Besuch der Bastei. Zum weiteren Programm der viertägigen MT-Tour gehört unter anderem auch ein Besuch der Schau-Werkstatt in der Manufaktur Meißen.

