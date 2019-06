1,85 Promille: 38-Jähriger flüchtet nach Unfall

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Nachdem er einen Unfall verursacht hat, ist ein 28-Jähriger aus Garrel zu Fuß von der Unfallstelle geflohen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitagnachmittag mit seinem Auto auf der B72 in Richtung Varrelbusch unterwegs.



Gegen 15.55 Uhr überholte er trotz durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge vor ihm. Ein zu dem Zeitpunkt entgegenkommender 51- Jähriger aus Rieste konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Durch umherfliegende Teile werden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei fahndete erfolgreich nach dem Geflüchteten, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, zudem wurden gegen ihn Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, einer Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.