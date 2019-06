„Vor der Leistung ziehe ich meinen Hut“

Entlassfeier beim Clemens-August-Gymnasium

Bester Abschluss: Cedric Rickwärtz (2. von rechts) hat sein Abitur mit der Note 1,0 abgeschlossen. Ihm gratulierten Tobias Vaske (OLB), Schulleiterin Annette Ovelgönne-Jansen und Kreisrat Neidhard Varnhorn (von links). Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ihre Abschlusszeugnisse haben gestern Vormittag die Abiturienten des Clemens-August-Gymnasiums entgegengenommen. In einer Feierstunde in der Münsterlandhalle wurden zudem die besten Schüler ausgezeichnet. Die Durchschnittsnote liegt in diesem Jahr bei 2,62. Die beste Note hat Cedric Rickwärtz mit 1,0 erreicht. „Vor so einer Leistung ziehe ich den Hut“, sagte Ovelgönne-Jansen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

