Schüler verlassen Gruselkabinett

Liebfrauenschule verabschiedet Abiturienten

Ins Zeug gelegt: (von links) Andre Hoffmeyer, Nora Moormann und Elisa Timmermann haben ihr Abitur mit einem Durchschnitt von 1,0 bestanden. Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer



Cloppenburg. Ihr Abitur bestanden und das Gruseln gelernt haben 86 Schüler und Schülerinnen am Gymnasium Liebfrauen (ULF). D das diesjährige Abimotto lautete „Grusel(k)abinett“. „Wer hier das Gruseln gelernt hat, braucht sich im Alltag vor nichts mehr fürchten“, sagte Schulleiter Andreas Weber passenderweise. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

