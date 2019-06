Cloppenburg: Täter fliehen mit Beute

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (mt). Zu einem Diebstahl von mehreren Apple-Geräten ist es am Donnerstagnachmittag in einem Mobilfunkgeschäft in der Langen Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall um 14.48 Uhr.



Demnach rissen zwei Männer die Geräte aus ihrer Sicherung und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Marktplatz. Die beiden Täter werden als etwa 16 bis 20 Jahre alt und vermutlich südosteuropäischer Herkunft beschrieben. Sie hätten einen hellen Teint gehabt und sich nicht auf Deutsch unterhalten.



Ein Täter wird als etwa 180 cm groß, mit einem schwarz/weißen Adidas T-Shirt, einer schwarzen Adidas-Hose und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet beschrieben. Dazu soll ein dunkles Cappy getragen haben. Der zweite Täter soll etwa 170 cm groß gewesen sein und dazu dunkle Schuhe und dunkle Haare getragen haben. Eine Verbindung zu einem ähnlichen Fall vom selben Tag in Vechta wird geprüft.

