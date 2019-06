Chance vertan: 21-Jähriger muss in Haft

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Er hatte eine Chance bekommen, doch er hat sie nicht genutzt. Deswegen muss ein 21-Jähriger aus Cloppenburg nun für acht Monate ins Jugend-Gefängnis. Das hat am Donnerstag das Jugendgericht am Cloppenburg Amtsgericht so entschieden. Der junge Angeklagte war bereits vor einigen Jahren mit den Gesetzen in Konflikt geraten, hat bereits Hafterfahrung. Danach lief es einen Augenblick lang gut, bis der 21-Jährige wegen Drogenhandels und Drogenbesitzes auffiel. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

27.06.2019 | Zahl der Beratungen steigt leicht an