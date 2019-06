Zahl der Beratungen steigt leicht an

Stellten den Jahresbericht vor: Angela Guy, Maria Steingrefer, Estera Benedekova und Leiterin Britta Hildebrandt (von links). Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Eine leicht steigende Zahl an Beratungen hat die Kreis-Drogenberatungsstelle mit Sitz in Cloppenburg im vergangenen Jahr verzeichnet. Dies geht aus dem Jahresbericht vor, der gestern bei einem Pressegespräch vorgestellt wurde. „Nach wie vor ist der Anteil an Aussiedlern in unserer Beratungsstelle sehr hoch“, heißt es in dem Bericht. Hauptdroge ist nach Angaben der Sozialarbeiterinnen Cannabis, gefolgt von Amphetaminen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.