Polizei warnt vor Trickbetrügern in Cloppenburg

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Offenbar sind aktuell Trickbetrüger in der Cloppenburger Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Frauen, die Russisch beziehungsweise mit ukrainischem Akzent sprechen. In mindestens einem Fall waren die beiden Frauen offenbar erfolgreich. Wie die Polizei erklärte, hat eine 57-Jährige aus Cloppenburg einen „nicht unerheblichen Geldbetrag“ verloren.



Die beiden Frauen sprachen ihr späteres Opfer gegen 11.30 Uhr in der Fußgängerzone am Fortmannsweg an – offenbar mit dem klaren Ziel, an das Geld der 57-Jährigen zu gelangen. Über „mehrere Stunden“ hinweg, wirkten die Frauen auf die Cloppenburgerin ein. Sie schafften es mit geschickter Gesprächsführung und überzeugender Schauspielerei sogar in die Wohnung der 57-Jährigen. Dort schließlich übergab die 57-Jährige den Betrügerinnen das Geld.



Wie genau die Frauen dabei vorgingen, teilte die Polizei nicht mit. Die zwei Frauen verschwanden mit dem Geld spurlos. Erst danach offenbarte sich das Opfer gegenüber der Polizei.



Die gesuchten Frauen hielten sich am Dienstag nicht nur in der Fußgängerzone auf, sondern auch vor einem Supermarkt am Pingel-Anton. Dier Polizei schließt nicht aus, dass in die Betrügereien auch noch ein Mann involviert gewesen sein könnte. Er sei bei diesem Fall allerdings nicht näher in Erscheinung getreten.



Die eine Täterin wird als etwa 60 Jahre alt, 1,65 Meter groß, von normaler Statur und mit weißem Haar beschrieben. Dazu sei sie mit einer weißen Netzweste und einem blauen Blazer bekleidet gewesen. Die zweite Frau wird als etwa 40 Jahre alt, 1,55 Meter groß, schlank und mit schwarzem Haar beschrieben. Sie soll ein geblümtes Oberteil und eine dunkle Jeans getragen haben.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Telefon 04471-18600) entgegen.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.06.2019 | Gastronomen tischen gegenseitig auf