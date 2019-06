Gastronomen tischen gegenseitig auf

Vor der Kamera: Koch Sebastian Zantopp bei den Dreharbeiten. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit vier anderen Köchen aus der Region misst sich zurzeit das Cloppenburger Restaurant „Terra di Vino“. Das Lokal nimmt an der Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal - Der Profi kommt“ teil. Mit dabei ist auch das "Kalli" in Garrel.



Zwei Kamerateams des Senders Kabel 1 waren hierfür am Mittwoch in der Stadt unterwegs. „Jeden Tag besuchen wir eines der Restaurants und filmen dort“, erklärte Aufnahmeleiterin Olga Fink. Die Gastronomen begutachten gegenseitig das Lokal und essen dort ein Drei-Gänge-Menü. im Anschluss bewerten sie den Abend auf einer Skala von eins bis zehn. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.