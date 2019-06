Bethen feiert 350 Jahre Gnadenkapelle

Vorfreude auf das Jubiläum: Mitglieder kirchlicher Gremien aus Bethen, Kellerhöhe und Varrelbusch planen mit Pfarrer Dr. Dirk Költgen (4. von links) das 350-jährige Jubiläum der Gnadenkapelle. Unterstützung bekommen sie von Friederike Asbree (2. v.r.) vom Bischöflich Münsterschen Offizialat. Foto: Heuer

Von Ludger Heuer



Bethen. Das 350-jährige Bestehen seiner Gnadenkapelle neben der Basilika feiert der Marien-Wallfahrtsort Bethen in diesem Jahr am 15. September. Zu Beginn werden Weihbischof Wilfried Theising und der päpstliche Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst vor der Kapelle zelebrieren.



Wie die Organisatoren mitteilen, gibt es im Anschluss neben Verpflegung und Musik auch verschiedene Angebote für Kinder und Familien. Den Schlusspunkt des Tages setzt um 17 Uhr ein Konzert des Leipziger „Ensemble 1684“. Eingeladen sind unter anderem kirchliche Verbände, Vereine, Gemeinden und Einrichtungen des Oldenburger Landes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

