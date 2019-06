Radfahrer geben künftig das Tempo vor

Radfahrern vorbehalten: Die Kirchhofstraße soll demnächst als Fahrradstraße eröffnet werden. Foto: Stadt Cloppenburg / Benita Meyer

Cloppenburg (mt). Lange soll es nicht mehr dauern, bis die erste Fahrradstraße in Cloppenburg eröffnet wird. Wie berichtet, befinden sich die Bauarbeiten an der Kirchhofstraße in der Schlussphase. Kurz bevor die Strecke wieder befahrbar ist, möchte die Stadt präventiv auf das richtige Verhalten aufmerksam machen. „Fahrradstraßen sind, wie es der Name sagt, grundsätzlich nur für den Radverkehr vorgesehen“, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Im Fall der Kirchhofstraße sei zudem der Zusatz „Anlieger frei“ angebracht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

25.06.2019 | Zum großen Finale Familienfest geplant