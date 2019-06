Zum großen Finale Familienfest geplant

Planen ihr letztes Ferien-Projekt: Ludwig Wreesmann (links) und Gregor Möller-Reemts freuen sich auf 28 bekannte Gesichter. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe/ Kreis Cloppenburg. „Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es vorbei ist.“ Ein Hauch von Wehmut schwingt schon mit, wenn Gregor Möller-Reemts und Ludwig Wreesmann den Schlusspunkt setzen, über die letzte Aktion ihres Projekts „Kindererholung“ berichten und sich dabei an die vergangenen Jahrzehnte erinnern.



Wie berichtet, stellt der Arbeitskreis „Hilfe für Tschernobylkinder", seine Initiative, Mädchen und Jungen aus der Region des Reaktor-Unglücks eine unbeschwerte Zeit im Landkreis Cloppenburg zu ermöglichen, ein. Es sei nicht mehr möglich, noch Gastfamilien für den mehrwöchigen Aufenthalt zu finden, begründeten die Vorstandsmitglieder ihren Schritt. Doch „sang und klanglos" wollen sie mit ihrem Team nach 28 Jahren nicht Abschied nehmen, sondern das Finale mit einem großen Familienfest gestalten.