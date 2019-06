Schuljahr endet am CAG mit Sommerfest

Mit Händels „Feuerwerksmusik“ begrüßte das CAG-Orchester die Gäste zum Sommerfest des Clemens-August-Gymnasiums. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Mitmach-Experimente unterrichtsgebundener Projekte, Geschichten über das römische Alltagsleben, ein deutsch-französischer Krimi, Kooperationsspiele, Theater, Geisterbahn, Gruselkeller und jede Menge Informationen, Spaß und Bewegung: Das alles aufgepeppt mit Tanz und reichlich Musik vom CAG-Orchester, den Bläserklassen und natürlich den fast schon legendären „RocKids“ unter der Leitung von Jens Scholz.



Das Feiern hat in Cloppenburgs ältester Schule eine lange Tradition und wird von Schülern, der Lehrerschaft zusammen mit den Eltern gemeinsam getragen und veranstaltet. Dazu zählt das Sommerfest als Klassiker zum Abschluss eines Schuljahres auf jeden Fall mit dazu.