„Es gibt immer noch eine Menge zu tun“

Foto: Max Meyer

Cloppenburg (max). „50 Jahre Stonewall-Aufstände und fünf Jahre Christopher Street Day in Cloppenburg – 2019 feiern wir gleich mehrere Jubiläen“, erklärte Nico Dammann - Schatzmeister des Vereins CSD Cloppenburg – am Samstag während der offiziellen Kundgebung am Bernay-Platz in Cloppenburg. Das bedeute jedoch nicht, dass alle Arbeit bereits getan sei.



Unter dem Motto „Lasst uns reden“ fand auch in diesem Jahr wieder der Christopher Street Day statt. Zahlreiche, teilweise angereiste Teilnehmende versammelten sich in gewohnter Farbenpracht und schrillen Kostümen am Bernay-Platz, um von dort aus eine friedliche Demonstration für Akzeptanz und Freiheit jeglicher sexueller Orientierung und Identität zu starten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

