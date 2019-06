18-Jähriger verbringt die Nacht bei der Polizei

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Ein 18-Jähriger aus Cappeln ist in der Nacht zu Samstag völlig außer Kontrolle geraten - dabei spielte offenbar eine große Menge Alkohol eine Rolle. Wie die Cloppenburger Polizei am Samstag mitteilte, wurden die Beamten gegen 2.50 Uhr in eine Diskothek im Cloppenburger Industriegebiet gerufen. Zuvor hatte es dort eine heftige Schlägerei gegeben.



Der 18-Jährige war in einen heftigen Streit mit einem 19-Jährigen aus Lastrup geraten. Der Cappelner holte aus und schlug dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei eingetroffen war, beruhigte sich die Lage aber nicht. Der 18-Jährige begann damit, in der Disko zu randalieren. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen ihn die Beamten mit zur Polizeidienststelle. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,37 Promille. Der Cappelner wurde bis zum Morgen in einer Zelle untergebracht.