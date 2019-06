„Der Klima-Notstand ist keine Erfindung“

„Nachhaltigkeit beschäftigt die Menschen“: Prof. Marco Beeken glaubt an eine Bereitschaft zur Verhaltensänderung, um den Klimawandel zu stoppen. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Prof. Marco Beeken (CDU) fordert kleine Schritte der Stadt zur Veränderung: „Noch ist die Gefahr abwendbar.“ Die „Öko-Initiative“ seines Parteiverbands rechtfertigt der Vorsitzende und Professor für Chemiedidaktik. Die Menschen seien bereit, ihr persönliches Verhalten mit Blick auf die ökologischen Folgen zu überdenken, sagt er im MT-Interview. Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 21. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.