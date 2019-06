Opfer steckte offenbar mit Tätern unter einer Decke

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Wegen besonders schweren Raubes und Freiheitsberaubung müssen sich seit Mittwoch drei 39, 40 und 41 Jahre alte Männer aus Cloppenburg, Friesoythe und Großenkneten vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Zwei 32 und 43 Jahre alten Frauen aus Garrel und Cloppenburg wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zu den Taten vor. Bei den beiden Frauen handelt es sich um die Schwestern des 39-jährigen Hauptangeklagten.



Dieser soll am 10. April 2017 auf die Idee gekommen sein, eine Spielothek in Cloppenburg zu überfallen. Die beiden männlichen Mitangeklagten sollen sich als Komplizen angeboten haben. In der Spielothek, die sich der Hauptangeklagte als Tatobjekt ausgesucht hatte, arbeitete seine 32-jährige, jetzt mitangeklagte Schwester. Sie steckte laut Anklage mit den Tätern unter einer Decke. Sie soll den drei mit Sturmhauben maskierten Männern die Tür und etwas später auch den Tresor geöffnet haben. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

