„Einsam sind wir einfach nicht geschaffen“

In der Ausstellung: Die Künstler präsentierten den Besuchern ihre Werke direkt nach der offiziellen Eröffnung. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Ihren ganz persönlichen Wohlfühlplatz präsentieren zahlreiche Menschen mit und ohne Behinderung ab sofort im Foyer des Kreishauses. Unter dem Motto „Nimm Platz - und einfach Mensch sein“ wurde die Ausstellung am Dienstagnachmittag offiziell eröffnet.



Die Aktion ist Teil des gemeinsamen Projektes „Kunstburg“ vom Caritasverein Altenoythe mit dem Gemeindepsychatrischen Zentrum Cloppenburg, dem St.-Leo-Stift Lastrup und der Hochschule für Künste im Sozialen Ottersberg. Gefördert wird dies von der Aktion Mensch. Über 500 Menschen aus dem gesamten Landkreis, inklusiv gemischt, beteiligten sich an dem Projekt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.