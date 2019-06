Plan sieht bis zu 190 Baugrundstücke vor

Mögliches Gebiet: In Emstekerfeld könnten neben der Efeustraße neue Flächen erschlossen werden, Verhandlungen dazu werden geführt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Emstekerfeld. Die Entwicklung des Ortsteils Emstekerfeld steht weiter auf dem Plan der Stadtverwaltung. In der vergangenen Sitzung des Planungsausschusses stellte Dr. Ulrike Schneider den Entwurf eines Bebauungsplanes für das Gebiet an der Efeustraße zwischen der Emsteker Straße und dem Cappelner Damm vor.



Demnach erstreckt sich das Planungsgebiet auf ein rund 30 Hektar großes Gebiet, in der Querachse ist es rund 900 Meter lang. Angedacht seien Gewerbeflächen entlang der geplanten Südtangente. Daran schließe sich ein Teilbereich an, welcher als Mischgebiet geplant sei. Mit rund 40 Prozent der Fläche gliedere sich ein Wohnbaubereich an. Dort könnten bis zu 190 Baugrundstücke entstehen.