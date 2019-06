Schüler lasieren Holz mit Quark, Ei und Bier

Im Workshop: (von links) Stefan Kosatschenko aus Emstek, Alexander Werner aus Garrel und Kai Zielke aus Bevern beim Entglasen der alten Fenster. Foto: © Monumentendienst

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Reparieren statt wegwerfen und neu bauen: Um den Erhalt historischer und denkmalgeschützter Gebäude dreht sich ein Workshop des Monumentendienstes bei der BBS Technik. Maler- und Tischler-Auszubildende lernen dabei alte Techniken kennen.



„Wir erleben oft große Verzweiflung. Eigentümer finden nur wenig Handwerksbetriebe, die alte Techniken noch beherrschen“, erklärte Bente Juhl vom Monumentendienst am Dienstag bei der Vorstellung des Projektes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

18.06.2019 | Handy-Verkäufer freigesprochen