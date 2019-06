Handy-Verkäufer freigesprochen

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Mit einem Freispruch ist am Dienstag vor dem Cloppenburger Amtsgericht das Verfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung gegen einen 19-jährigen Mitarbeiter eines Cloppenburger Handygeschäftes beendet worden. Der Angeklagte war erwiesenermaßen unschuldig. Laut Anklagte soll er eine Kundin übers Ohr gehauen haben. Nur: Es war nicht der Angeklagte, der das getan hatte – es muss ein anderer Mitarbeiter des Handygeschäftes gewesen sein. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.