Jauch-Gewinnerin sucht nach dem Glück

Lesung im Museumsdorf: Meike Winnemuth erzählte von ihren persönlichen Erfahrungen.Foto: Max Meyer

Cloppenburg (max). Aus ihrem Leben im einjährigen botanischen Exil an der Ostsee hat Meike Winnemuth berichtet. Die Autorin las im vom Grün umgebenen Quatmannshof im Museumsdorf aus ihrem im März erschienenen neuen Buch „Bin im Garten“ vor. Unter dem Motto „ein Jahr wachsen und wachsen lassen“ machte die sonst so reisefreudige Autorin an einem beschaulichen, aber ansehnlichen und mit viel Arbeit verbundenen, heimischen Stück Land Halt: ein kleiner Garten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.