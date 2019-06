„Man spürt den Respekt des Künstlers“

Ausstellung „Im Stein“ mit Skulpturen von Ivo Gohsmann eröffnet

In Aktion: Ivo Gohsmann präsentierte sein Können in den Tagen vor der Eröffnung.Foto: Hermes

Cloppenburg (mt). Offiziell eröffnet worden ist am Sonntag die Ausstellung „Im Stein“ mit Skulpturen des Künstlers Ivo Gohsmann. Dr. Martin Feltes, Vorsitzender des Kunstkreises, begrüßte die Gäste und führte in das Thema ein. „Man spürt in allen Arbeiten den Respekt des Künstlers vor der Würde, Symbolik und langen Entstehungsgeschichte des Steins“, so Feltes. Gohsmann verarbeitet sowohl harten Marmor oder Granit als auch weicheren Sandstein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

