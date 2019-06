Sportler starten durch

Offizielle Eröffnung der neuen Leichtathletikanlage in Galgenmoor

Bessere Trainingsbedingungen: Kreismeisterin Ida (11) teste gleich die neue Weitsprunganlage.Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. „Auf die Plätze, fertig, los“, schallt es ab sofort über die neue Leichtathletikanlage im Ortsteil Galgenmoor. Am Sonntagvormittag wurde diese offiziell eröffnet. Die zahleichen Besucher hoffen irgendwann mal auf einen Olympiasieger aus der Stadt, denn die neue Anlage bietet beste Voraussetzungen. Sie entspricht dem Kampfbahn Typ B und kann für sämtliche Disziplinen genutzt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

