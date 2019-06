Cloppenburg feiert seinen Fahrrad-Pionier

100-jähriges Bestehen von Kalkhoff

Riskanter Stunt: Radprofi und „Wetten dass?“-Sieger Daniel Rall demonstrierte sein Können. Foto: ah

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Vom Laufrad bis hin zum Lifestyle-Objekt hat das Fahrrad in den letzten 200 Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Und als vor 100 Jahren der damalige Landbriefträger Heinrich Kalkhoff sich dazu entschloss, statt Briefe auszuteilen in Cloppenburg ein Fahrradgeschäft zu eröffnen, hatte er sicher nicht damit gerechnet, dass die Stadt Cloppenburg ihn ein Jahrhundert später als einen der berühmtesten Bürger seiner Stadt feiert. Mit einem großen Radfestival würdigten Stadt, Museumsdorf, CM Marketing und der Fahrradhersteller Derby Cycle den Visionär als einen der großen Fahrrad-Pioniere. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.