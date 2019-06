Geldwäsche: 19-Jährige verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht hat am Freitag eine 19-Jährige aus Cloppenburg wegen Geldwäsche schuldig gesprochen. Gegen die Heranwachsende wurde ein ganzes Bündel an Maßnahmen verhängt. So muss sich die 19-Jährige jetzt einer beruflichen Orientierung stellen, gemeinnützige Arbeit verrichten und an einer Schuldnerberatung teilnehmen. Dreh- und Angelpunkt der Taten, die der Angeklagten angelastet wurden, war ihr Freund.



Der bot im Internet im großen Stil Gebrauchtwagen an, verlangte Vorkasse, lieferte die Fahrzeuge aber nicht aus. Das konnte er auch nicht, weil er keines der angebotenen Fahrzeuge besaß. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

